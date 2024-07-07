«СТРАНА.ua»: военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей

Издание «СТРАНА.ua» пишет, что военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей. Об этом портал сообщает со ссылкой на заявление киевского журналиста Артёма Ильина, ушедшего в ряды ВСУ месяц назад.