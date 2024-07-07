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«СТРАНА.ua»: военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей

«СТРАНА.ua»: военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей

Издание «СТРАНА.ua» пишет, что военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей. Об этом портал сообщает со ссылкой на заявление киевского журналиста Артёма Ильина, ушедшего в ряды ВСУ месяц назад.

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