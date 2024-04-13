Нерестовый запрет в апреле 2024: что это такое, что можно и нельзя в этот период

Расскажем, когда действует запрет на ловлю, какие виды рыб под запретом в разных регионах России Нерестовый период важен для сохранения популяции водной фауны, поэтому вылов рыбы на это время запрещен законом.
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