ФСБ нейтрализовала группировку украинских шпионов в Запорожской области

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины, собиравших разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на жителей области.
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