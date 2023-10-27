ФСБ нейтрализовала группировку украинских шпионов в Запорожской области

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины, собиравших разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на жителей области.