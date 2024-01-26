Почему Кремль разрешит россиянам проголосовать из недружественных стран

На выборах президента России избирательные участки будут открыты и в недружественных странах, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, хотя ранее появлялась информация, что проголосовать за границей в недружественных странах не получится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии