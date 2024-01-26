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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Почему Кремль разрешит россиянам проголосовать из недружественных стран

Почему Кремль разрешит россиянам проголосовать из недружественных стран

На выборах президента России избирательные участки будут открыты и в недружественных странах, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, хотя ранее появлялась информация, что проголосовать за границей в недружественных странах не получится.

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