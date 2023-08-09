Что нужно знать о людях, которые не только провожают, но и встречают партнеров по уму?

Елена Станковская, кандидат психологических наук, педагог, практикующий психолог, автор курса Skillbox «Искусство быть вместе.
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