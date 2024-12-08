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Матч на первенство мира. 12-я партия. Дин Лижэнь белыми сыграет с Гукешем

Матч на первенство мира Остров Сентоса, Сингапур  12-я партия  9 декабря Дин Лижэнь (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 12.

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