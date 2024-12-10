Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

t.me/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Самолет ЯК-40, который летел из Братска, при посадке в аэропорту Олекминска в Республике Саха (Якутия) 10 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).