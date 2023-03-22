Вышедший в отставку полковник Игорь Коротченко указал на тот факт, что решение властей Соединённого Королевства об отправке киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном указывает на тот факт, что ситуация близится к новому Карибскому кризису.
Вышедший в отставку полковник Игорь Коротченко указал на тот факт, что решение властей Соединённого Королевства об отправке киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном указывает на тот факт, что ситуация близится к новому Карибскому кризису.
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