Суд поддержал доводы бизнес-омбудсмена Карелии в пользу предпринимателя, отказав региональному оператору во взыскании неправомерно начисленных платежей за вывоз мусора

Арбитражный суд Республики Карелия вынес решение в пользу индивидуального предпринимателя, отказав региональному оператору — ООО «Карельский экологический оператор» — в удовлетворении требований о взыскании задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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