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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака об инфлюенсерах на US Open: «Здорово, что они помогают спорту расти, но все должны знать правила и этикет»

13-я ракетка мира Наоми Осака поделилась отношением к инфлюенсерам, которые работают на US Open . – Последние два года аккредитацию выдают инфлюенсерам и контент-креаторам, в этом году их стало еще больше.

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