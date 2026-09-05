Иван Лебедев отменил забег через Кольский мост из-за непогоды

В Мурманске из-за плохой погоды отменен забег через Кольский мост, заявляет мэр города Иван Лебедев. Фестиваль "Гольфстрим" продолжается с развлекательными мероприятиями.
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