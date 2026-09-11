🏅 Юного нахимовца наградят знаком МЧС России за помощь в тушении природного пожара под Бахчисараем 29 августа вблизи села Почтовое вспыхнул природный пожар, огонь угрожал домам и лесу, площадь возгорания превысила 40 гектаров.
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