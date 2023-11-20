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МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу, имеющую армянские корни

МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу, имеющую армянские корни

Министерство разыскивает украинскую певицу Джамалу, поскольку ранее она была уличена в распространении фейков об армии РоссииСегодня, 20 ноября, стало известно, что МВД России разыскивает по уголовной статье украинскую певицу Джамалу.

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