Белорусы представят свой электромобиль до конца года

Белоруссия продолжает работать над созданием электромобиля под национальным брендом. Как напомнил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик, предстоит выполнить поручение Лукашенко по организации в РБ производства электрической модели до конца 2025 года, и работа тут ведется сразу по двум направлениям.
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