Протоиерей Виктор Толох провел беседу с коллективом предприятия ОАО ´Бобруйский завод крупнопанельного домостроения´.

17 октября 2024 года в рамках единого дня информирования на базе ОАО ´Бобруйский завод крупнопанельного домостроения´ состоялась беседа руководителя миссионерского отдела Бобруйской епархии протоиерея Виктора Толоха с трудовым коллективом предприятия.
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