Театр абсурда
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Театр абсурда

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«В НХЛ Овечкину не место!»: Гашек и зарубежные СМИ «наехали» на звезду хоккея за предвыборный ролик

«В НХЛ Овечкину не место!»: Гашек и зарубежные СМИ «наехали» на звезду хоккея за предвыборный ролик

 Заокеанская лига и клуб из Вашингтона тактично их послали Не успел Александр Овечкин после проведенного отпуска в одной мировой столице — Москве, вернуться в другую мировую столицу — Вашингтон, как через несколько дней угодил в скандал.

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