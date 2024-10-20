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Солист группы «Белый орел» Ягья впервые об 11-летнем особенном сыне: «Он не разговаривает, диагноз звучит как аутизм»

Солист группы «Белый орел» Ягья впервые об 11-летнем особенном сыне: «Он не разговаривает, диагноз звучит как аутизм»

Бывший солист группы «Белый орел» Александр Ягья вместе с супругой Яниной воспитывает пятерых детей. Певец впервые рассказал, что у него есть особенный сын, и поведал, как в самом начале ему тяжело было принять его диагноз.

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