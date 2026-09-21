Сказка о «бесплатном» вузе в СССР: что нам не рассказывали в школе?

На днях к нам в гости заехали друзья с детьми. Собрались, как полагается, по-семейному. Старший у них, Вовчик, только что закончил школу, весь такой серьезный, в очках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Из вечного — во в...
- Цена нелегального...
- Цена нелегального...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым