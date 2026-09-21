Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сказка о «бесплатном» вузе в СССР: что нам не рассказывали в школе?

Сказка о «бесплатном» вузе в СССР: что нам не рассказывали в школе?

На днях к нам в гости заехали друзья с детьми. Собрались, как полагается, по-семейному. Старший у них, Вовчик, только что закончил школу, весь такой серьезный, в очках.

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