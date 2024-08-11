Хинштейн: арестован экс-глава самарского отделения Росимущества

Бывший руководитель Самарского территориального управления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по делу о превышении полномочий, заявил депутат ГД Александр Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.
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