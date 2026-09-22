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МОСИНФОРМ

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Открылся прием заявок на участие в акселераторе для социальных предпринимателей

Открылся прием заявок на участие в акселераторе для социальных предпринимателей

Предпринимателей социального сектора приглашают на бесплатную образовательную программу «Акселератор 4.

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