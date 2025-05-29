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Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)

 Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Успокойтесь,эта балтовня на пуюлику.Говорит одно,делает другое.Это шоу.Нас он устраивает.У него в США свои бои с так называемыми мигрантами-демократами!
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