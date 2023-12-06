Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Синоптик Ильин сообщил о близких к тридцатиградусным морозах в московском регионе

Синоптик Ильин сообщил о близких к тридцатиградусным морозах в московском регионе

Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» дал прогноз погоды для жителей Москвы и Подмосковья вплоть до пятницы, рассказал, где стоит ждать самых крепких морозов и как ветер будет влиять на их ощущение.

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