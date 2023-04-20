Popcaketv

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Ви снимет документальный фильм о том, как Чимин испортил его отношения с Чонгуком: «Мы были близки к распаду, работать вместе — это больно»

Ви снимет документальный фильм о том, как Чимин испортил его отношения с Чонгуком: «Мы были близки к распаду, работать вместе — это больно»

Сегодня в сеть слили самый интригующих инсайд последних месяцев! Он, как вы могли догадаться, связан со скандальной историей взаимоотношений Ви (V), Чонгука (Jungkook) и Чимина (Jimin) — айдолов, у которых были некоторые недопонимания в дружбе.

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