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Администрация Сумской области объявила принудительную эвакуацию ещё 11

Администрация Сумской области объявила принудительную эвакуацию ещё 11 населённых пунктов Украинские власти утверждают, что российские военные якобы обстреливают мирные села в приграничных районах Сумщины.

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