Жителя штата Теннесси арестовали за попытку подрыва электростанции

24-летний житель штата Теннесси был арестован и обвинен в попытке применения оружия массового поражения и попытке уничтожения энергетического объекта в Нэшвилле, штат Теннесси, сообщила 4 ноября пресс-служба министерства юстиции США.
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