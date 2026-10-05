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Каладзе: Грузию рассматривали бы буферной зоной, как Украину, если бы не власти

Каладзе: Грузию рассматривали бы буферной зоной, как Украину, если бы не власти

Страны Запада рассматривали бы Грузию в качестве буферной зоны с Россией, как Украину, если бы не политика грузинских властей, которые не позволили им этого сделать.

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