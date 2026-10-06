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«Ему тогда самому стало плохо»: очевидец кровавых событий в Буденновске рассказал, как Анатолий Кашпировский пытался спасти заложников в захваченной больнице

«Ему тогда самому стало плохо»: очевидец кровавых событий в Буденновске рассказал, как Анатолий Кашпировский пытался спасти заложников в захваченной больнице

Террористы действовали под руководством БасаеваБывший межрайонный прокурор Буденновска Сергей Гамаюнов рассказал о роли Кашпировского в переговорах с чеченскими боевиками в июне 1995 года.

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