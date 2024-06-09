Сбежавший из России иноагент Чичваркин пожаловался на иностранные банки

Сбежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявил, что в банковской сфере за рубежом к боевикам палестинского движения ХАМАС отношение лучше, чем к россиянам.
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