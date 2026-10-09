NASDQ BEARISH SETUP Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! GOLD_MARKET_INSIGHT The NASDAQ price has faced strong selling pressure after an uptrend and a rejection from higher resistance.
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