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Новости Липецка

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В Липецкой области у губернатора стало меньше заместителей

В Липецкой области у губернатора стало меньше заместителей

После избрания вице-губернатора Сергея Курбатова депутатом Госдумы у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова стало шесть заместителей, обязанности Курбатова, курировавшего экономику и инвестиции, пока не распределены.

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