Мобилизация в России: Генштаб опровергает слухи о второй волне

29 сентября 2023 года Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в России не планируется проведение дополнительной мобилизации.
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