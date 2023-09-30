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Новости Курска

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Мобилизация в России: Генштаб опровергает слухи о второй волне

Мобилизация в России: Генштаб опровергает слухи о второй волне

29 сентября 2023 года Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в России не планируется проведение дополнительной мобилизации.

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