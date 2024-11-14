После прилета ракет, в Сумах объявили срочный сбор крови, удары по Украине на сегодня, 14 ноября Юлия СоколоваЖителей Сумской области призывают к срочной сдаче крови, особенно нужны доноры с отрицательным резусом.
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