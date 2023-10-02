8 самых больших краудфандинговых кампаний в истории

Ежедневно в мире запускаются сотни краудфандинговых кампаний. Одни так и остаются незамеченными интернет-сообществом, тогда как другие собирают буквально в считаные дни сумму, существенно превышающую необходимый бюджет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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