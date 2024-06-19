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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис о 3-2 в финале после 3-0: «Для «Флориды» абсолютно ничего не изменилось. За исключением того, что мы кое-чему научились»

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).  «Для нас абсолютно ничего не изменилось за эти две игры.

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