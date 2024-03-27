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В Госдуме рассказали, что запрещено делать дачникам

В Госдуме рассказали, что запрещено делать дачникам

Дача — изолированная территория каждого садовода, однако здесь нельзя заниматься чем угодно. Необходимо соблюдать установленные правила и нормы, иначе возможны неприятности в виде жалоб со стороны соседей или администрации садового товарищества.

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