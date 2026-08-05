Екатеринбуржцы восстали против стройки 26-этажной «свечки» — 300 человек написали Путину

В Екатеринбурге разгорается градостроительный конфликт — жители пяти домов по улице Библиотечной (№ 25, 27, 33, 38, 48) объединились против строительства 26-этажной высотки, которую девелопер планирует возвести вплотную к их окнам.
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