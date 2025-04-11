Мать Паши Техника разрыдалась у гроба сына

Мать умершего в одной из тайских больниц российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) приехала в храм Петра и Павла проводить сына в последний путь и разрыдалась у его гроба, передает корреспондент NEWS.
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