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Мода и Шоу-бизнес

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Мать Паши Техника разрыдалась у гроба сына

Мать Паши Техника разрыдалась у гроба сына

Мать умершего в одной из тайских больниц российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) приехала в храм Петра и Павла проводить сына в последний путь и разрыдалась у его гроба, передает корреспондент NEWS.

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