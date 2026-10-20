Валентина Матвиенко на восьмом Саммите спикеров парламентов стран «Группы двадцати» в Джакарте, Индонезия, 6 октября 2022 года © Совет ФедерацииПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала рукотворным кризис, наблюдаемый на топливном рынке.
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