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Петербургский дневник

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В Петербурге вручили Эрмитажную премию в области культуры и искусства

В Петербурге вручили Эрмитажную премию в области культуры и искусства

Ее получили азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы и российский балетмейстер Сегодня в Государственном Эрмитаже в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур состоялась торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства.

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