В Петербурге вручили Эрмитажную премию в области культуры и искусства

Ее получили азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы и российский балетмейстер Сегодня в Государственном Эрмитаже в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур состоялась торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии