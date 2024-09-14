В Петербурге вручили Эрмитажную премию в области культуры и искусства

Ее получили азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы и российский балетмейстер Сегодня в Государственном Эрмитаже в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур состоялась торжественная церемония вручения Эрмитажной премии в области культуры и искусства.