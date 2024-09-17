На Земле началась мощная магнитная буря из-за выброса плазмы Солнцем

Магнитная буря почти максимального уровня начала бушевать на Земле. Об этом во вторник, 17 сентября, проинформировало агентство РИА Новости, сославшись на сведения лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии