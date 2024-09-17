Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Что и этот выродок  в Россию хочет?Моргенштерн* был ...
  • Главный
    7 нот, еще + бимоли+ длительность звучания ноты+ паузы между между звучаниями+ длительность пауз. =это мелодия. Вариа...Бузова в ответ на...
  • Модест
    А у певицы ртом Нюши есть имя и фамилия? Или только кличка? Её мужа почему-то назвали по фамилии, а так называемая Ню...Юрист Трещев: быв...

На Земле началась мощная магнитная буря из-за выброса плазмы Солнцем

На Земле началась мощная магнитная буря из-за выброса плазмы Солнцем

Магнитная буря почти максимального уровня начала бушевать на Земле. Об этом во вторник, 17 сентября, проинформировало агентство РИА Новости, сославшись на сведения лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх