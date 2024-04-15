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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим группировки войск «Запад», уничтожившим танки «Леопард-2» ВСУ в ходе боя на Купянском направлении СВО, вручили сертификаты на выплату денежных средств

Военнослужащим группировки войск «Запад», уничтожившим танки «Леопард-2» ВСУ в ходе боя на Купянском направлении СВО, вручили сертификаты на выплату денежных средств

Сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены представителями Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании благотворительной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.

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