Вниманию субъектов хозяйствования

С 23 по 27 октября 2023 года при поддержке Министерства экономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, бизнес-союзов страны состоится знаковое событие - Белорусская неделя предпринимательства.
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