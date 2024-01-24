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Как выглядят персидские бани и как ими пользуются. Пример двух бань - старинной шахской и современной деревенской

Как выглядят персидские бани и как ими пользуются. Пример двух бань - старинной шахской и современной деревенской

В Казвин ехала по любви. Этот город мне очень нравится, а смотреть там всегда есть что. Было ещё рано, выехала из Астары около десяти утра, а через восемь часов была в Казвине, который расположился в Северном Иране и является административным центром одноименной провинции.

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