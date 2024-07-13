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Культуромания

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В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Якутский национальный праздник Ысыах

В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Якутский национальный праздник Ысыах

13 июля в Московском музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Якутский национальный праздник Ысыах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

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