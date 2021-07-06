«Макарошками не отделаться…», — санкции России в отношении Украины расширяются

СССР-РоссияПолитика«Макарошками не отделаться…», — санкции России в отношении Украины расширяютсяРоссийский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный перечень товаров, запрещенных для ввоза из Украины.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНу почему санкции??? Нет просто Россия не хочет допустить на Украине гуманитарную катастрофу из-за отсутствия продуктов для населения Украины, и так своего сала нет уже, ну зачем еще и макарошек и других продуктов лишать народ... Кушайте пожалуйста, а то потом еще Россию в голодоморе обвините....Ночной кошмарТакие вот заботливые санкции...)борис шорниковправильно , нехай удавятся своим чтоб выжившие нас не кляли что мы всё зьилиКомментировать
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