СССР-Россия

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«Макарошками не отделаться…», — санкции России в отношении Украины расширяются

«Макарошками не отделаться…», — санкции России в отношении Украины расширяются

Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный перечень товаров, запрещенных для ввоза из Украины.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну почему санкции??? Нет просто Россия не хочет допустить на Украине гуманитарную катастрофу из-за отсутствия продуктов для населения Украины, и так своего сала нет уже, ну зачем еще и макарошек и других продуктов лишать народ... Кушайте пожалуйста, а то потом еще Россию в голодоморе обвините....
Ночной кошмар
Такие вот заботливые санкции...)
борис шорников
правильно , нехай удавятся своим чтоб выжившие нас не кляли что мы всё зьили

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