Bloomberg: Россия постепенно компенсирует потери от санкций ЕС за счет наращивания товарооборота с Китаем

В результате введения масштабных антироссийских санкций товарооборот между РФ и ЕС резко сократился. Чтобы компенсировать эти потери, Москва предпринимает усиленные шаги по переориентации товаропотоков на восток, в первую очередь увеличивая экспортно-импортное взаимодействие с Китаем.
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