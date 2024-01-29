Марочко: в ряды ВСУ стали чаще поставлять некачественные продукты

На Украине увеличилось количество поставок некачественных продуктов питания для военнослужащих. Данные об этом со ссылкой на собственные источники опубликовал в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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