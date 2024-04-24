Глава конного клуба обвинила депутата в рукоприкладстве – за конфликтом наблюдала глава сельсовета

Яблоком раздора в Кудряшовском сельсовете стал земельный участок 60 на 40 метров. Это муниципальная собственность, где до 2006 года была несанкционированная свалка, а при бывшем главе сельсовета Сергее Карелине земля была отдана под манеж конного клуба.