Глава конного клуба обвинила депутата в рукоприкладстве – за конфликтом наблюдала глава сельсовета

Яблоком раздора в Кудряшовском сельсовете стал земельный участок 60 на 40 метров. Это муниципальная собственность, где до 2006 года была несанкционированная свалка, а при бывшем главе сельсовета Сергее Карелине земля была отдана под манеж конного клуба.
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