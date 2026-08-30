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Царьград

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Путин встретился с Лукашенко. США сделали предложение по Украине: Всё сложилось в одну картину

Путин встретился с Лукашенко. США сделали предложение по Украине: Всё сложилось в одну картину

Во время визита в Москву шеф ЦРУ предложил возобновить трёхсторонние переговоры по Украине, пишут на Западе.

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