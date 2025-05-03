Россия ценою всего одной «сушки» (лётчики живы) отбила мощную дроновую атаку Киева, заставив украинского диктатора Зеленского биться в истерике и угрожать мировым лидерам, собравшимся приехать в Москву на 80-летие Победы.
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