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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«10 мая в Киеве не наступит»: Путин признался в желании, с которым борется. Медведев сказал больше

«10 мая в Киеве не наступит»: Путин признался в желании, с которым борется. Медведев сказал больше

Россия ценою всего одной «сушки» (лётчики живы) отбила мощную дроновую атаку Киева, заставив украинского диктатора Зеленского биться в истерике и угрожать мировым лидерам, собравшимся приехать в Москву на 80-летие Победы.

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Комментарии
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М
Мария
А Вы что хотели? Бабахнуть по кастрюлям атомной бомбой?
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6 час.
Андрей ПандовРихтер
Есть такое слово - ТЯО
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6 час.
Т
Тульнов
Путин!
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1 час.
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